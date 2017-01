Sport

FOOTBALL Gros match au Velodrome...

Thauvin et Lopez à Marseille le 18 décembre 2016 - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

B.V.

Marseille - Monaco: 1-2

Rolando (30e) ; Lemar (15e), Falcao (20e)

36': AH NON SIDIBÉ NON ! Dans un match comme ça t'as pas le droit de croquer une occasion comme ça en jouant perso.

35': Si Pipo Inzaghi est né hors-jeu, je pense que Bafé Gomis mourra hors-jeu.

32': Franchement on se régale pour l'instant, c'est vraiment un match génial. Ca va à 2000 dans tous les sens et l'OM est vraiment intéressant devant. Bon par contre derrière...

29': MAIS OUI LE BUT DE ROLANDO POUR L'OM sur coup-franc ! Merci pour le suspense !

26': Wow Lemar est passé tout près du doublé! Enfin Gomis a failli dévier un coup-franc dedans.

24': Bon et évidemment tout cela ne serait pas possible sans la complicité de la défense de Marseille. Quand je pens qu'ils misent tout au mercato sur le milieu et l'attaque alors qu'il y a juste des trous béants derrière c'est Broadway.

22': Ahhhh et derrière Cabella qui rate l'occasion pour remettre immédiatement l'OM dans le match. C'était bien joué côté droit pourtant.

20': Woauwhoawuhawoauhaw c'est beaucoup trop fort Monaco ! Le contre éclair dans le dos de la défense de l'OM, Falcao seul au monde s'occupe de Pelé. Dingue. 2-0.

17': Et là-dessus, l'Albatros Pelé est resté cloué au sol...

15': LE BUT INCROYABLE DE LEMAR POUR MONACO !!!!!! IL A VOULU CENTRER OU TIRER? Je sais pas mais ça lobe Pelé parfaitement. Sublime.

13': Je me fais la reflexion mais il y a vraiment aucun mec un peu faible à Monaco. Quelle équipe incroyablement complète, ils pourraient tous jouer dans un très grand club européen ou presque.

10': Oh Bernardo Silva <3 <3 <3 ce double contact. Ponction rénale de Rolando et Rekik en deux touches de balle.

8': Cabella a un potentiel Valbuenite aïgue absolument phénoménal. Il se jette partout en criant dès qu'on l'effleure.

5': Je n'ai pas de prono ce soir mais un souhait: des buts de Thauvin, Fabinho et Glik. Je les ai tous à Mon Petit Gazon.

4': L'énorme occase de l'OM dans la foulée ! Ce match est parti pour être fou. Grosse parade de Subasic devant Cabella

3': Ohlala ça va déjà beaucoup trop vite pour la défense de l'OM. Laisser Bernardo Silva partir dans le dos de Rekik comme ça c'est du suicide. Heureusement que le centre est raté.

1': C'est parti pour ce gros choc de la Ligue 1!

20h55: Allez c'est l'heure des pronos. Dites-nous ce que vous en pensez. Moi je pars sur un 2-2.

20h40: Vla les compos !

Marseille : Pelé - Sakai, Fanni, Rolando, Rekik - Lopez, Vainqueur, Zambo Anguissa - Thauvin, Gomis, Cabella.

Monaco : Subasic - Touré, Glik, Jemerson, Sidibé - Silva, Bakayoko, Fabinho, Lemar - Falcao, Germain.

20h30: Moyenne ambiance quand même au Velodrome...

Ouch le message virulent du Virage Sud pour #Drogba "Ne fais pas la pleureuse et retourne en Chine" 👊🏼👊🏼 ! pic.twitter.com/f41heC4WCq — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) January 15, 2017

20h: Salut à tous! Enorme match de Ligue 1 ce soir entre l'OM et Monaco. Beaucoup d'enjeux:

> Pour l'OM: remonter au classement et viser l'Europe

> Pour Monaco: prendre la tête de Ligue 1.

Dimitri Payet n'est pas encore là, ni même d'ailleurs la moindre recrue du mercato, et pourtant l'OM joue très son avenir dès ce mois de janvier. Deux matchs de suite face à Monaco et Lyon qui pourraient très bien décider de la suite de la saison des Marseillais: à regarder plutôt vers le haut ou plutôt vers le bas. En face, l'ASM peut prendre la tête de la Ligue 1 en l'emportant au Velodrome. Ca vaut le coup, non?



>> On se retrouve vers 20h45 pour suivre ce match qui s'annonce chaud bouillant

