FOOTBALL Et Cristiano Ronaldo est élu meilleur joueur (à la surprise générale)...

Claudio Ranieri, sacré meilleur entraîneur, a reçu son prix des mains de Maradona, le 9 janvier 2017, à Zurich. - Ennio Leanza/AP/SIPA

V.B. avec AFP

On attendait Zidane et on va continuer… C’estClaudio Ranieri qui a reçu le prix Fifa du meilleur entraîneur de l’année.

L’Italien de 65 ans, fier d’être là « avec toutes ces légendes » dont l’Argentin Diego Maradona qui lui a remis son prix ce lundi à Zurich, voit ainsi récompenser son fabuleux parcours à la tête de Leicester la saison dernière dans le très relevé championnat d’Angleterre.

Les Foxes ont décroché un titre de champion que personne n’avait vu venir, surtout pas certains bookmakers qui donnaient leur cote à 5 000 contre 1 avant le début de la Premier League.

Ranieri a été élu malgré une concurrence relevée dont celle du Français Zinédine Zidane, arrivé à la tête du Real Madrid en janvier 2016 et sacré d’entrée en Ligue des champions en mai, puis en Supercoupe d’Europe en août et au Mondial des clubs avant Noël. L’autre finaliste était Fernando Santos, le sélectionneur du Portugal champion d’Europe.

Ronaldo coiffe encore Messi et Griezmann au poteau

Beaucoup moins surprenant, le quadruple Ballon d'Or Cristiano Ronaldo, champion d’Europe avec le Portugal, a remporté le Prix Fifa du meilleur joueur de l’année 2016.

Comme le quotidien espagnol Marca l’avait annoncé, l’attaquant de 31 ans est récompensé pour sa victoire en Ligue des champions avec le Real Madrid et à l’Euro avec sa sélection.

« Merci beaucoup », a réagi CR7 tout sourire et vêtu d’un costume bleu. « C’était une année de rêve, ça ne fait aucun doute », avait-il souligné avant la cérémonie. « Je suis très très fier, je dois dire un grand merci à tous mes coéquipiers du Real Madrid et à mon équipe nationale du Portugal ».

Une nouvelle fois, Cristiano Ronaldo a été choisi aux dépens de son éternel rival Lionel Messi, champion d’Espagne avec Barcelone, et du Français Antoine Griezmann, finaliste de la Ligue des champions avec l’Atletico Madrid et de l’Euro avec l’équipe de France.

