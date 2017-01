Sport

FOOTBALL Le meilleur joueur de l'Euro absent du meilleur 11...

Antoine Griezmann lors du match France-Bulgarie, le 7 octobre 2016. - J.E.E/SIPA

B.V.

Alors là, il va falloir qu'on nous explique. Retenu parmi les trois prétendants au titre de meilleur joueur de la saison lors de la cérémonie The Best de la Fifa (si, si, vous savez, le nouveau truc qui est comme le Ballon d'Or mais sans le nom Ballon d'Or), Antoine Griezmann ne fait pas partie du meilleur onze de l'année. Ce qui est quand même bougrement étonnant si l'on considère qu'il fait partie des trois meilleurs joueurs. Bref...

Confirmed: The FIFPro World XI 2016 pic.twitter.com/uF17v0DRpV — 101 Great Goals (@101greatgoals) January 9, 2017

Non c'est vrai, c'est pas comme si Griezmann avait terminé meilleur joueur (et buteur) de l'Euro et qu'il avait emmené l'Atletico en finale de la Ligue des champions, pendant par exemple que Suarez ne remportait que le champion d'Espagne.

C'est pas beaucoup mieux pour la présence de Piqué par exemple, qui prends la place d'un Pepe monstrueux et vainqueur de l'Euro... Bref, on dit rien, mais on en pense pas moins.

Mots-clés :