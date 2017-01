Sport

FOOTBALL L'entraîneur toulousain n'a pas aimé la trop forte présence de fans marseillais dans les tribunes du Stadium...

Pascal Dupraz lors du match entre Toulouse et Lyon le 29 octobre 2016. - Rémy GABALDA / AFP

R.B.

« Quand on est Toulousain et fan de l’OM, on reste devant sa télévision. »Si Pascal Dupraz avait prévenu les fans marseillais vivant en Haute-Garonne, la plupart n’ont pas suivi sa requête et se sont pointés au Stadium dimanche au 32e de finale de Coupe de France pour encourager les hommes de Rudi Garcia. Leur présence a irrité le coach du TFC qui leur a intimé de déguerpir en cours de première période.

« Il y a beaucoup de choses qui m’ont frustré ce soir, a souligné le technicien après la rencontre perdue par ses joueurs (1-2 après prolongation). C’est la première fois que je joue avec le TFC contre l’OM et c’est insupportable qu’une agglomération de plus d’un million d’habitants ne fasse pas la loi dans les tribunes. »

La chose n’a pas irrité tout le monde. Sur Twitter, le président de l’OM Jacques-Henri Eyraud s’est félicité du soutien populaire dans la Ville Rose.

Quand on joue à Toulouse et qu'on a l'impression d'être à Marseille, ça donne des frissons. Ce virage tout entier était à nous ! — Jacques-Henri Eyraud (@jheyraud) January 8, 2017

