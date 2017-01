Sport

FOOTBALL Le latéral n'a pas apprécié son remplacement en cours de 32e de finale de la Coupe de France...

Julian Palmieri lors du match entre Lille et Metz le 16 août 2016. - POL EMILE / SIPA/SIPA

R.B.

Un 32e de finale remporté 4-1 contre une équipe de DH, ça n’a en théorie pas de quoi faire monter la pression dans un vestiaire. Pourtant, l’après-match des Lillois, tombeurs des Réunionnais de l’Excelsior Saint-Joseph samedi a été marqué par une altercation entre Julian Palmieri et son entraîneur Patrick Collot.

Mécontent d’être remplacé à la 69e minute, le défenseur nordiste aurait refusé de taper dans la main du coach intérimaire, en l’attente des nouveaux investisseurs, à son retour au vestiaire. « Si tu as quelque chose à me dire, tu le dis », aurait lancé Collot, affirme L’Equipe, qui explique à son joueur qu’il ne renvoie pas une bonne image aux supporters. « Je m’en bats les couilles, je suis là pour jouer », lui aurait alors répondu Palmieri.

Le joueur minimise les faits

Selon un témoin, les deux hommes se seraient alors retrouvés « tête contre tête » avant d’être séparés par un autre joueur du Losc, Adama Soumaoro. « Il n’y a pas eu d’incident, souligne Palmieri, contacté par le quotidien sportif. Franchement, ce sont des trucs qui arrivent vingt fois par saison. Il y a eu un échange comme il y en a à tous les matchs. Il m’a demandé pourquoi je n’étais pas content et j’ai expliqué que je prenais du plaisir sur le terrain. Et après, il m’a dit qu’il ne voulait pas que je me fasse expulser. Tout simplement. On ne s’est pas mal parlé. »

En passe d’être racheté par l’investisseur Gérard Lopez, le Losc pourrait voir arriver Marcelo Bielsa sur son banc cet hiver.

