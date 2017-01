Sport

FOOTBALL Le PSG a désossé Bastia et bien démarré son année...

Julian Draxler pour son premier match avec le PSG - Michel Euler/AP/SIPA

On peut dire ce qu'on veut, mais démarrer l'année par un bon 7-0 des familles, c'est toujours une bonne chose. Surtout qu'en face, ce n'était pas une CFA mais une autre équipe de Ligue 1, même si bon elle avait quand même aligné par mal de joueurs qui jouent d'habitude en CFA. Bref, le PSG a atomisé Bastia en Coupe de France et c'est un bon point pour les troupes d'Unai Emery. Dans les highlights de la soirée, on vous propose ainsi:

Le premier but de Julian Draxler avec le PSG, un somptueux petit lob à la fin du match.

🔥⚽ Julian Draxler régale le Parc pour sa première avec un but magnifique. 7-0 pour Paris ! ⚽🔥#PSGSCB #CDF pic.twitter.com/N12AbGteMS — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) January 7, 2017

Le raid solitaire de Christopher Nkunku, la petite surprise de la saison côté PSG

Parti de sa moitié de terrain, Nkunku finit sa percée par une frappe précise... 3-0 pour Paris ! #PSGSCB #CDF pic.twitter.com/zoVY0nNxic — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) January 7, 2017

Le moment ou Hatem Ben Arfa débriefe les choix tactique du coach de Bastia (savoureux)

Dans "Soir de Coupe", Ben Arfa a demandé à l'entraîneur de Bastia pourquoi il avait opté pour une défense à 5 ! #PSGSCB pic.twitter.com/oF1e6StEmQ — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) January 7, 2017

La réaction d'Unai Emery

«Pour commencer 2017, c'est bien car l'équipe a joué comme elle a fini l'année (dernière), avec de la patience. Je suis content de ce qu'on fait à domicile. Maintenant nous devons nous améliorer à l'extérieur. Ben Arfa a bien travaillé pour l'équipe avec des passes décisives. C'est positif»

