J.L. avec AFP

Le Real Madrid, facile vainqueur de Grenade en Championnat d'Espagne (5-0), a enchaîné samedi un 39e match officiel sans défaite, permettant à son entraîneur Zinédine Zidane d'égaler le record d'invincibilité espagnol établi par le FC Barcelone de Luis Enrique la saison dernière.

[LIVE - beIN SPORTS 2] CR7 profite du dribble magique de Marcelo https://t.co/jvO5luKafS #RMAGRA pic.twitter.com/7X3gPlnZzG — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 7, 2017

Pour la 17e journée de Liga, les Madrilènes se sont imposés au stade Bernabeu sur un doublé d'Isco (12e, 31e), un but opportuniste de Karim Benzema apparemment hors-jeu (20e), une tête à bout portant de Cristiano Ronaldo (27e) et un ultime but de Casemiro (58e). L'équipe de Zidane aura l'opportunité de s'arroger seule le record d'Espagne en cas de 40e match sans défaite toutes compétitions confondues jeudi prochain à Séville en Coupe du Roi.

A noter qu'en début de match, Cristiano Ronaldo a présenté son Ballon d'Or au public madrilène, accompagné de tous les autres madrilènes de l'histoire récompensés (Koma, Owen, Figo, Ronaldo...et Zidane).

[VIDEO] CR7 sacré devant les légendes du Real

> Sous les yeux de Zizou, Kopa, Michael Owen, Luis Figo et Ronaldo https://t.co/JYeTEOt98f pic.twitter.com/Ag5uSYrQUN — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 7, 2017

