J.L.

Et le génie de la semaine nous vient… d’Angleterre. Il s’appelle Alfy Barker, et il doit probablement se faire tout petit chez lui à l’heure où on écrit ces lignes. Ce grand nigaud, attaquant évoluant à Hitchin Town en championnat amateur, s’est fait lourder en deux temps-trois mouvements.

La raison ? Deux tweets d’un mauvais goût assez rebutant pendant le match Bornemouth-Arsenal à propos d’Harry Arter, un joueur de Bornemouth qui a vécu le drame de perdre son enfant lors de l’accouchement de son épouse récemment. Le premier : « Au moins, tu n’as pas perdu ton enfant. » Et le second : « Beaucoup de bruit juste pour une déception, comme les neuf mois précédant la naissance de ton enfant. »

After Alfie Barker horrible comments about Harry Arter child Hitchin Town terminate his contract right so. Want none of this in football pic.twitter.com/3ZcYkukHsq