Et bon anniversaire Zinédine Zidane! Un an jour pour jour après l'arrivée de l'entraîneur français, son Real Madrid a livré un récital aux dépens de Séville (3-0), mercredi en 8es aller de Coupe du Roi, avec un doublé revanchard de James Rodriguez. Malgré un onze bis sans le trio offensif «BBC» (Bale-Benzema-Cristiano Ronaldo), le Real a donné une leçon à l'équipe du bouillant technicien Jorge Sampaoli.

Et James (11e, 44e s.p.) et Raphaël Varane (29e) ont concrétisé l'excellente prestation merengue, l'une des plus abouties depuis la nomination de «ZZ». Ce succès contre Séville porte à 38 matches consécutifs toutes compétitions confondues la série d'invincibilité du Real de Zidane. Et cette équipe, invaincue depuis avril dernier, peut égaler samedi, en Liga contre Grenade, le record d'Espagne, propriété du FC Barcelone de Luis Enrique (39 rencontres sans défaite en 2015-2016).

