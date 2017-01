Sport

FOOTBALL Les Gunners sont revenus de 3-0 à 3-3, mais laissent filer deux points...

Olivier Giroud après son but face à Bournemouth - Alex James/JMP/Shutters/SIPA

B.V.

Arsène Wenger est un génie. Même lors d'une contre-performance de son équipe, il trouve le moyen de donner l'impression qu'il s'agit d'une victoire. Mené 3-0 par Bournemouth à 20 minutes de la fin, les Gunners se sont arrachés pour gratter un beau nul (3-3). Mention spéciale dans l'histoire à Olivier Giroud, auteur de deux passes décisives et du but égalisateur, dans les arrêts de jeu.

>> A lire aussi : Ballet, tableau, sculpture... Le but d’Olivier Giroud est-il vraiment une œuvre d’art?

Mais nous, ce qu'on retient le plus, c'est cette célébration pour le moins cocasse de notre attaquant français. Auteur d'un but incroyable en « coup du scorpion » le 1er janvier, Giroud a tenté de récréer le geste en fêtant son but. Plutôt raté, mais drôle.

[GOAL 🔥⚽️] - Giroud sauve, encore une fois, Arsenal dans le temps additionnel grâce à une tête salvatrice ! 😍🇫🇷👇 #BOUARS #PL @ArsenalFansFR pic.twitter.com/hrIIcC97gm — SFR Sport (@SFR_Sport) January 3, 2017

