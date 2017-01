Sport

FOOTBALL Zizou fête son premier anniversaire à la tête du Real...

Zinédine Zidane, entraîneur du Real Madrid, le 28 mai 2016, à Milan. - PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

A. C. et J. L.

C’était le 4 janvier 2015. Un peu sorti de nulle part, le président du Real Madrid Florentino Perez annonçait que Zinedine Zidane allait remplacer Rafael Benitez à la tête de l’équipe la plus prestigieuse de la planète. Une décision douteuse pour beaucoup qui se conclut, un an plus tard, pour l’une des plus belles réussites sportives du foot moderne. Vainqueur de la Ligue des champions, largement en tête du championnat d’Espagne, Zidane a redressé le Real sans faire craquer le carnet de chèque. Un exploit dont vous vous souvenez de tous les détails ? Testez-vous avec nous.

