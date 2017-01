Sport

FOOTBALL Et pourtant, le coach d'Arsenal a entraîné Dennis Bergkamp...

Olivier Giroud a inscrit un but en coup du scorpion avec Arsenal contre Crystal Palace, le 1er janvier 2017. - Seconds Left/Shuttersto/SIPA

N.C.

Depuis qu’il est entraîneur, Arsène Wenger a eu sous ses ordres des attaquants comme Weah et Klinsmann à Monaco, ou Bergkamp et Henry à Arsenal. Mais il n’avait jamais rien vu d’aussi beau que le coup-du-scorpion-aérien-de-ouf-qui-tape-la-barre-avant-de-rentrer inscrit par Olivier Giroud dimanche contre Crystal Palace. En tout cas, c’est ce qu’il dit.

LE BUT DE L’ANNÉE dès le 1er janvier ! 🔥🔥🔥 Olivier Giroud vous souhaite la bonne année 😱😱 EXCEPTIONNEL ! #ARSCRY #PL #happy2017 pic.twitter.com/y5ArqP2VGR — SFR Sport (@SFR_Sport) January 1, 2017

« Le geste est magnifique, surprenant, spectaculaire et efficace. Il y a tout réuni pour faire l’art, a réagi le coach français au micro de SFR Sport. A l’entraînement, quand il fait ses gammes devant le but, il met des buts spectaculaires, mais un comme celui-là, je ne l’avais jamais vu en marquer. En trente ans de carrière, je n’ai jamais vu un tel but, avec un ballon si haut et dans le dos. »

L’intéressé, lui, était plutôt heureux après avoir marqué ce qui est « le plus beau but de sa carrière ». On peut le comprendre.

