FOOTBALL Le jeune attaquant formé au PSG a inscrit son 5e but contre les Rangers en six mois...

Moussa Dembélé, le petit jeune qui monte en Ecosse. - Wallace/BPI/Shutterstoc/SIPA

Moussa Dembélé n’a pas 20 ans, mais on peut déjà vous dire que le jeune homme, formé au PSG, est un vrai joueur de grand match. L’attaquant français a inscrit son cinquième but en trois matchs face aux Glasgow Rangers, participant ainsi à la nouvelle victoire du Celtic contre l’ennemi juré pour le 404e "Old Firm" de l’histoire (2-1).

Stunning strike from Dembele to get Celtic level against bitter rivals Rangers pic.twitter.com/B1UqIiffgm — ㅤMarco (@MerseysideMarco) December 31, 2016

Les Vert et Blanc mettent ainsi fin à une invincibilité de près de 15 mois des "Gers" à l’Ibrox Stadium. Ils confortent leur avance en tête du classement, avec désormais 19 points d’avance sur leurs adversaires du jour, deuxièmes, et un match en moins. Les hommes de Brandan Rodgers comptent 58 points en 21 matchset sont bien partis pour dépasser la barre des 100 points en fin de saison.

5 - Moussa Dembélé has scored five goals in three appearances against Rangers this season. Rampant. — OptaJoe (@OptaJoe) December 31, 2016

