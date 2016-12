Sport

FOOTBALL Le gaucher lyonnais est lucide sur son niveau du moment...

Nabil Fekir s'est montré bien plus en vue que ces dernières semaines, ce mercredi face à Guingamp. - JEFF PACHOUD / AFP

J.L.

Sa grave blessure au genou est désormais bien derrière lui, mais Nabil Fekir est conscient qu’il a du mal à retrouver la spontanéité qui en avait fait la révélation du championnat en 2015. Brillant sur deux semaines en octobre, le gaucher a plongé à l’automne avant de retrouver un niveau un peu plus décent juste avant la trêve. Lucide, Fekir évoque ce début de saison décevant dans une interview accordée à Planète Lyon.

« Je ne m’attendais pas à un retour aussi compliqué. Maintenant je respecte les choix du coach, il n’y a pas de problème. Je dois prouver que je mérite de jouer davantage. En ce moment, je ne suis pas bon sur le terrain ». Toujours appelé par Deschamps qui ne veut pas le lâcher, Fekir en a profité pour confirmer qu’il était à son poids de forme (76 kg), et n’a pas cherché à créer de faux suspense autour du mercato : « Je suis bien à Lyon et je me vois bien rester ici jusqu’à la fin de mon contrat (2020, ndlr). L’OL est un très grand club. Puis vu mon rendement actuel, je n’ai pas de propositions d’autres grands clubs… ». Un constat qui a le mérite d’être honnête.

