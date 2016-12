W.P., avec AFP

L'histoire n'a hélas rien d'étonnant quand on connaît le personnage. L'ancien international anglais Paul Gascoigne a été hospitalisé après s'être blessé lors d'une altercation alcoolisée dans un hôtel de Londres, ont rapporté mercredi les médias britanniques. Loin d'être une première pour « Gazza ».

La police londonienne a annoncé être intervenue pour du tapage dans un hôtel de l'est de la capitale mardi soir, et emmené aux soins un homme de 49 ans blessé à la tête, l'âge de Gascoigne. L'ex-attaquant est accusé d'avoir proféré des « insultes raciales » envers d'autres clients du lieu, selon des témoins, et cherchait à tripoter des femmes tout en lançant de l'argent.

Un client de l'hôtel, Alvin Carpio, a décrit sur Twitter un Gascoigne « très soûl », qui a été « poussé dans les escaliers » par quelqu'un.

It gets crazier: Gazza has just been kicked down the stairs by a guy whose friend got slapped by him. He really isn't in a good place.