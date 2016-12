Sport

FOOTBALL 20 Minutes a décidé d'honorer les buts d'amateurs et de professionnels anonymes...

Le geste technique est parfait. 10/10 - DR

W.P. et M.D.

A 20 Minutes, on est du genre impatients. Du coup, plutôt que d’attendre le gala de la Fifa du lundi 9 janvier 2017 pour connaître le vainqueur du Prix Puskas couronnant le plus beau but de l’année civile (en l’occurrence 2016), on a décidé de faire notre Top 10 à nous. Avec une particularité : aucun des buts sélectionnés n’a été inscrit dans un grand championnat européen ou dans une grande compétition européenne. Ce qui fait du 20 Minutes award une sorte de festival du but indépendant, à l’image de ce que l’on peut voir dans le monde du cinéma.

Et les nommés sont…

Etant des gens naturellement modestes, nous n’avons pas souhaité établir de classement ni dégager un vainqueur. Cette tâche vous revient logiquement, chers internautes (Notez que la liste suit la numérotation de la vidéo).

