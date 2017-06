EuroBasket: Evan Fournier et Edwin Jackson sont dans le groupe élargi pour préparer l'Euro

Evan Fournier sera bien présent. — John Raoux/AP/SIPA

On y est. Pour l’EuroBasket qui débute en septembre, Vincent Collet a composé sa première liste après la retraite de Tony Parker. Et on savait déjà qu’elle serait amoindrie. En effet, Rudy Gobert et Nicolas Batum ont décidé de ne pas disputer l’Euro. En plus de Parker, Pietrus et Gelabale ont aussi annoncé leur retraite internationale. L’équipe qui ira en Finlande et en Turquie comporte donc des nouvelles têtes.

Pour l’instant, 18 joueurs ont été convoqués. Pas de problèmes, il y a tout de même cinq joueurs de NBA qui ont été appelés : Boris Diaw, Evan Fournier, Kévin Séraphin, Joffrey Lauvergne et Thimothé Luwawu-Cabarrot. Le joueur des Philadelphia Sixers, a été convoqué pour la première fois, comme Vincent Poirier.

La liste sera ramenée à 12 joueurs, avant le début de la compétition, le 31 août.