Kamoulox: En visite au Vatican, Peter Sagan offre un vélo au pape François

Peter Sagan et son joli vélo jaune — Pierpaolo Scavuzzo/AGF/SIPA

Si vous en doutiez encore, Peter Sagan est l’homme le plus imprévisible du peloton. Même quand il n’y est pas, d’ailleurs. Le triple-champion du monde s’est rendu mercredi au Vatican pour saluer le pape François et lui offrir un vélo blanc et jaune, les couleurs du Saint-Siège.

Sagan a aussi dédicacé un maillot arc-en-ciel au pape

Le Slovaque​, accompagné de sa mère, a suivi l’audience hebdomadaire du pape sur la place Saint-Pierre et serré la main du pontife, qui prend toujours le temps de saluer quelques fidèles en marge de l’audience.

« On a acheté un maillot de champion du monde pour vous, je vous l’ai dédicacé », a-t-il déclaré en remettant le maillot au pape, avant de lui présenter le vélo portant l’inscription « Francesco ». Si ça, c’est pas la classe. Vivement cette course Robert Marchand contre le pape.