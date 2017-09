Cyclisme: Lucho Herrera a contracté un cancer de la peau à cause de sa surexposition au soleil pendant sa carrière

SANTE Soyez réssurés, le double-maillot à pois du Tour et vainqueur de la Vuelta 1987 va mieux...

Lucho Herrera. — STR / AFP

Lucho Herrera, premier cycliste sud-américain à avoir remporté un grand tour, a annoncé avoir contracté un cancer de la peau il y a plusieurs années. Tout a commencé il y a six ans, quand le dermatologue du Colombien a détecté des taches noires sur le visage, les bras et les mains de celui-ci. « Le dermatologue a trouvé des parties cancéreuses », a expliqué à Radio Blu l’ancien grimpeur.

Une protection solaire insuffisante pendant sa carrière ?

Luis Herrera affirme se « sentir bien » et faire particulièrement attention à « ses bras et son visage » mais se pose des questions quant aux précautions prises, ou plutôt à celles qu’il n’a pas prises tout au long de sa carrière.

« Peut-être qu’à ce moment nous ne prenions pas les précautions d’appliquer un écran solaire car il n’y avait plus de temps. Parfois, nous transpirions beaucoup », souligne le Colombien, vainqueur de la Vuelta en 1987 et double lauréat du maillot à pois sur le Tour de France (1984 et 1991).