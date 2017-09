EN DIRECT. Mondiaux de cyclisme: On y croit pour Julian Alaphilippe! Suivez la course en live avec nous

Oh qu'elle est belle, cette course. Sur le circuit exigeant de Bergen, on risque de vivre un très beau dimanche après-midi, avec la course en ligne des Mondiaux de cyclisme. Imaginez un peu, une arrivée pour puncheurs et/ou sprinteurs, des mecs comme Sagan, Kwiatkowski, Van Avermaet, Alaphilippe pour jouer la gagne. Alaphilippe? Oui, Alaphilippe. Notre leader français fait partie des 5, 6 favoris de cette course et peut rêver au maillot arc-en-ciel, 20 ans après le dernier champion du monde de chez nous, Laurent Brochard. Bref, ça va être immense.

>> On se retrouve dès 14h30 pour suivre cette course qui s'annonce magique...