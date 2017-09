VIDEO. Allez là, le Français Benoît Cosnefroy est champion du monde espoirs de cyclisme sur route

Le Français Benoît Cosnefroy est champion du monde espoirs de cyclisme sur route. — Jonathan NACKSTRAND / AFP

Le FrançaisBenoît Cosnefroy est devenu champion du monde espoirs (moins de 23 ans) de cyclisme sur route, vendredi, sur le parcours de Bergen, en Norvège.

Le coureur originaire de la Manche, qui est âgé de 21 ans, est le quatrième Français à gagner cette course depuis 2009.

MAIS OUI !!

Après Sicard en 2009, Démare en 2011, Ledanois en 2015, BENOIT COSNEFROY EN 2017. GRANDIOSE. #Bergen2017 pic.twitter.com/Fc2HzhyD7q — Le Gruppetto (@LeGruppetto) September 22, 2017

On ne va pas commencer à fanfaronner ni à sauter au plafond, on laissera ça au jeune garçon qui devrait fêter ça comme il se doit, mais cette victoire est une bonne nouvelle pour le cyclisme français. Et puis comme on est (presque) certain qu’on ne pourra pas faire péter le champagne dimanche, lors de la course Elite homme où Franck Alaphilippe mènera l’équipe de France, autant en profiter un peu quand même.

