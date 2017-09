Alberto Contador à pris la décision de s'arrêter après ses deux chutes sur le Tour de France

Au revoir campeon. — Jose Jordan / AFP

Il a fait feu de tout bois pendant trois semaines. Pour son dernier Grand Tour, Alberto Contador a animé la Vuelta comme jamais. A l’attaque dans les étapes de montagne, « El Pistolero » a souvent fait chou blanc avant de récolter une victoire d’étape méritée en haut de l’Angliru, à la veille de l’arrivée à Madrid. Dimanche, l’Espagnol a eu un bel hommage du peloton qui l’a laissé entrer seul sur la Plaza de Cibeles, pour recevoir une ovation du public.

Au lendemain de sa dernière course chez les pros, Contador a répondu aux questions de Radio Marca pour expliquer les raisons de sa retraite, qui n’était pas encore décidée avant le Tour de France. « On ne voulait pas clore ma prolongation de contrat avant le Tour. Je savais que cette course en France me donnerait la réponse [à mes doutes]. Et sûrement que les deux chutes lors de la neuvième étape ont eu pour conséquence que je prenne cette décision », a expliqué le natif de Pinto.

Le 9 juillet, entre Nantua et Chambéry, Alberto Contador chutait à deux reprises. Le lendemain, lors de la journée de repos, le coureur de la Trek se montrait fataliste. « J’ai tout mon corps endolori. La première était dans la descente du premier col [hors catégorie]. Majka est tombé devant moi à 70 km/h et je peux dire que j’ai de la chance de ne pas m’être cassé quelque chose et de m’être relevé. La seconde chute était également assez forte. Quintana m’a heurté, c’était un gros impact. » Sale histoire.