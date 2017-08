VIDEO. Alberto Contador prendra sa retraite après le Tour d'Espagne

Alberto Contador lors de l'étape Eymet-Pau le 12 juillet 2017. — Jeff Pachoud/AP/SIPA

Son déclin sur le Tour de France (abandon en 2016, 9e cette année) faisait peine à voir, lui qui avait l’habitude de voltiger sur les cols en d’autres temps. Alberto Contador a fait savoir qu'il allait remiser son vélo à la fin du Tour d’Espagne qui se déroulera du 19 août au 10 septembre.

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, Contador s’est expliqué : « Il s’agira de ma dernière course en tant que cycliste professionnel. Je dis ça avec joie, sans la moindre tristesse. C’est une décision que j’ai mûrement réfléchie et je ne pense pas qu’il puisse y avoir de meilleurs adieux qu’une course dans son pays. »

Une publication partagée par Alberto Contador (@acontadoroficial) le 7 Août 2017 à 1h39 PDT

L’Espagnol de 34 ans accrochera donc une dernière fois un dossard lors de « sa » course, la Vuelta, une épreuve qu’il a remporté à trois reprises (2008, 2012, 2014). Malgré ce palmarès remarquable, pas sûr que Contador puisse sortir sur une nouvelle victoire ; le coureur retrouvera sur la ligne de départ à Nîmes les deux principaux animateurs de la Grande Boucle, Christopher Froome et Romain Bardet.

Un coureur qui a marqué l’histoire du cyclisme

Surnommé « El Pistolero » en raison de sa signature en cas de victoire (un bras mimant un coup de feu), Contador est l’un des six coureurs à avoir remporté les trois grandes courses à étapes du cyclisme (Tour de France, Tour d’Italie, Tour d’Espagne), et se distinguait par son esprit combatif :

Mais le coureur de la Trek-Segafredo est aussi entré dans la postérité pour son contrôle positif au clenbutérol sur le Tour de France 2010. Pour sa défense, Contador avait évoqué une intoxication alimentaire à la viande contaminée par le clenbuterol.