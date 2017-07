Tour de France 2017: Dernière occasion pour une échappée...Ce qui nous attend lors de la 19e étape...

Encore trois jours à tirer pour les coureurs du Tour de France. — Christophe Ena/AP/SIPA

Tout ce qu’il faut savoir de la 19e étape du Tour entre Embrun et Salon-de-Provence (222,5 km)

Ce qu’il s’est passé hier

Pas le grand chambardement qu’on s’était imaginé, hélas. Chris Froome a montré qu’il était inbougeable dans l’Izoard, même si Bardet a essayé, par devoir, de déstabiliser l’écurie Sky. Le Français a même été (un peu) supplanté dans les cœurs par l’incroyable Warren Barguil, vainqueur de sa deuxième étape avec le maillot de meilleur grimpeur sur les épaules. On tient notre Richard Virenque 2.0

Encore une pour Barguil ! / One more for Barguil! #TDF2017 pic.twitter.com/84C1UQY5lM — Le Tour de France (@LeTour) July 20, 2017

Les maillots distinctifs

Le jaune : Chris Froome (Sky)

Le vert : Michael Matthews (Sunweb)

Le pois : Warren Barguil (Sunweb)

Le blanc : Simon Yates (Orica)

Le tweet du jour

Pas mieux. Et puis qui sait, Froome peut avoir un souci sur le contre-la-montre…

Je ne vois pas l’intérêt de critiquer Bardet. Il a exploité le parcours de cette étape comme il a pu, avec ses jambes. — Alexandre Bardin (@AlexandreBardin) July 20, 2017

Le conseil lecture du jour

L’étape du jour

Grosse descente d’adrénaline après les deux étapes alpestres. Le Tour tire sur la fin, et il faut bien s’y résoudre. Mais ce n’est pas une raison pour bouder ces 222 kms entre Embrun et Salon-de-Provence, qui devraient s’offrir à une solide échappée de baroudeurs, si tant est que certains dans les pelotons aient encore les jambes pour passer la journée à l’avant. Il peut y avoir du vent dans la plaine de la Crau, les prétendants au podium devront donc être attentifs si la météo est désagréable.

La 19e étape du Tour de France 2017. - Capture d'écran/Twitter

A quelle heure prendre l’antenne ?

Il faut commencer à organiser la fin de l’accoutumance tout doucement. Venez donc à 16h, pour vous faire à l’idée qu’à partir de lundi, c’est fini.

Le résumé anticipé de l’étape

Epuisé par ces presque trois semaines de course, le peloton encourage une dizaine d’échappés à prendre la poudre de perlimpinpin le plus tôt possible. Dans le lot, le dernier Fdj valide, Rudy Molard, Thomas Voeckler, Nicolas Edet, Ginaluca Brambilla, Jack Bauer, Primoz Roglic et Nicolas Roche. Sauf que la Cofidis ne l’entend pas de cette oreille et met en route pour Nacer Bouhanni, qui semble enfin avoir retrouvé ses jambes, jusqu’à une chute malheureuse causée par un panneau de signalisation. Abandon pour le leader de la Cofidis. Devant, Thomas Voeckler place un démarrage digne de ses plus belles années dans le col de Pointu et termine l’étape en solitaire. Une bien belle manière de boucler son immense carrière.