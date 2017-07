Tour de France 2017: Explication finale dans les Alpes… Ce qui nous attend pour cette 18e étape…

Dernière étape de montagne dans ce Tour de France 2017. — Christophe Ena/AP/SIPA

Tout ce qu’il faut savoir de la 18e étape du Tour entre Briançon et Izoard (179,5 km)

> Ce qu’il s’est passé hier

Il s’en est passé des choses entre La Mure et Serre-Chevalier. Pas autant que ce qu’on imaginait mais c’était pas mal. Au rayon des mauvaises nouvelles, Thibaut Pinot et Marcel Kittel ont abandonné. Du coup, Michael Matthews a récupéré le maillot vert. Chez les favoris, ça s’est marqué à la culotte pendant très longtemps. C’est Romain Bardet qui a déclenché les hostilités dans les derniers kilomètres du Galibier. Seuls Aru et Martin ont craqué et perdu trente secondes sur les autres leaders. Froome et Uran ont récupéré quelques secondes de bonifications en plus. Sinon, Primoz Roglic a remporté l’étape.

> Les maillots distinctifs

Le jaune : Chris Froome (Sky)

Le vert : Michael Matthews (Sunweb)

Le pois : Warren Barguil (Sunweb)

Le blanc : Simon Yates (Orica)

> Le conseil lecture du jour

Thibaut Pinot a abandonné après un Tour de France où il a été fantomatique. Explications.

> L’étape du jour

« C’est maintenant qu’il faut le faire, pas demain, ni hier. C’est maintenant. Il n’y a plus qu’à manger : le couvert est dressé. » Comme le dirait Pascal Dupraz, il n’y a plus d’autres solutions, c’est la dernière étape de montagne pour faire la différence. Et le programme est sublime : 70 derniers kilomètres avec le col de Vars et l’Izoard pour terminer.

La dernière étape de montagne - Le Tour de France

> A quelle heure prendre l’antenne

On vous laisse le début d’après-midi pour vous échauffer mais à partir de 15h, vous devez être de la partie pour ne rien rater de cette dernière étape pyrénéenne. Vous avez mieux à faire ? Non, le débat est clos.

> Le résumé anticipé de l’étape

Alerte spoiler : ça va être un feu d’artifice dans les Alpes, pour cette dernière grande journée en montagne. Dès le kilomètre 0, le peloton s’affole et l’échappée a du mal à se dessiner. Au bout de 20 kilomètres, Warren Barguil, qui veut grappiller les derniers points pour le maillot à pois, Alessandro de Marchi, Andrey Amador, Alexis Vuillermoz et Lilian Calmejane se font la belle. Dans le col de Vars, alors que Christopher Froome est victime d’un ennui mécanique, Romain Bardet attaque suivi de Fabio Aru et Rigoberto Uran et Mikel Landa. Dans les oreillettes, la Sky oblige l’Espagnol à attendre Froome mais Landa continue comme si de rien n’était. Les quatre hommes rejoignent le groupe de tête dans la descente. Vuillermoz emmène Bardet dans l’Izoard mais Froome revenu du diable Vauvert avec Kwiatkowski double tout le monde et remporte l’étape en faisant des doigts au coureur de l’AG2R.

