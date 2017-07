VIDEO. Tour de France 2017: Mama mia, le craquage de Froome sur l'attaque de Bardet

Romain Bardet s'est imposé en haut du mur de Peyragudes — Lionel BONAVENTURE / AFP

L’étape a mis longtemps à se dessiner. Pourtant, ça s’est conclu par un feu d’artifice. Pendant plus de 210 km, les favoris se sont marqués et il a fallu attendre les derniers mètres pour les voir s’attaquer. Si Fabio Aru a déclenché les hostilités, c’est bien Romain Bardet qui a été le plus fort en haut de Peyragudes, dans le mur final.

L’Auvergnat a suivi l’Italien, avant de le déposer dans les derniers mètres de la course. Chris Froome n'a pu se mêler à la lutte et a terminé à une vingtaine de secondes du vainqueur du jour. Grâce à cette victoire, le coureur d’AG2R se rapproche au général et n’est plus qu’à 25 secondes de Fabio Aru, nouveau maillot jaune sur cette Grande Boucle.