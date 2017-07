L'ancien cycliste Robert Millar, aujourd'hui Philippa York, officialise son changement de sexe

L'ancien coureur Robert Millar s'appelle aujourd'hui Philippa York. — cyclingnews.com

« Cyclingnews voudrait vous présenter Philippa York, contributeur régulier du site depuis des années qui écrivait avant sous le nom de Robert Millar » : l’ex-cycliste britannique, meilleur grimpeur du Tour de France en 1984, a officialisé ainsi, à 58 ans, de manière originale son changement de sexe, un secret de polichinelle dans le peloton.

Trois étapes remportées sur le Tour de France

Une transformation qui fait écho à celle du décathlonien américain Bruce Jenner, champion olympique en 1976, devenu publiquement Caitlyn en 2015, à l’âge de 66 ans. Dans une première vie, Philippa a donc été Robert, issu d’une famille modeste de Glasgow et devenu cycliste professionnel à force d’utiliser son vélo pour ses déplacements.

Avec la Petite Reine, il va faire carrière de 1980 à 1995. Trois fois champion de Grande-Bretagne (1978, 1979, 1995), il va surtout montrer ses prédispositions dès que la route s’élève et remporter cinq étapes dans les trois grands tours.

Robert Millar sur le Tour de France 1984. - STR / AFP

Trois sur le Tour de France, dont il devient même le meilleur grimpeur lorsqu’il finit 4e du général en 1984, une dans le Giro et une dans la Vuelta. En 1995, après avoir essentiellement couru pour des formations françaises, Millar raccrochera le vélo à 37 ans, trois jours après son dernier titre national.

Retiré d’un peloton qui, indifférent, n’ignorait pas grand-chose de son choix de vie, Millar était depuis resté dans son milieu de cœur et il livrait pour différents médias ses analyses sur le cyclisme et les courses d’aujourd’hui.

Le gagnant du classement du meilleur grimpeur du tour de France 1984, Robert Millar est maintenant une femme. pic.twitter.com/PXOHDYRmnd — Fan de Cyclisme (@Fan_DeCyclisme) July 7, 2017

« Sur ce Tour de France, on m’a invitée à travailler avec ITV4 pour apporter aux commentateurs des contributions avisées […] et c’est une perspective très excitante », commence d’ailleurs la chronique de Philippa York. « J’espère que je vais pouvoir continuer mes articles, qu’un retour à une activité plus orientée vers le vélo sera possible et je suis ravie d’avoir accepté ce défi avec ITV4 », conclut-elle.