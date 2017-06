Films pornos et hôtesses du Tour: Jan Bakelants s'excuse pour «ses propos déplacés»

« Mes excuses les plus sincères à toutes les personnes que j’ai pu offenser dans une interview qui se voulait "humoristique". Mes propos étaient déplacés ». Jan Bakelants, l’un des lieutenants de Romain Bardet chez AG2R, n’a pas tardé à agir pour éteindre le petit incendie déclenché par ses propos pour le moins sexistes lors d’une interview accordée au quotidien belge Het Laatste Nieuws en marge du début du Tour de France.

My sincerest apologies to all those offended by my words in a so called humouristic itw. My words have been inappropriate.