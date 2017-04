Sport

CYCLISME C'est aussi le cinquième titre de l'Espagnol sur la course belge...

Alejandro Valverde a remporté sa quatrième édition consécutive. - Lalo R. Villar/AP/SIPA

Alejandro Valverde remporte sa cinquième Flèche, la quatrième consécutive.

Le jeune David Gaudu, 20 ans, a tenté sur le sprint final. Il se classe finalement 9e.

Deux autres Français terminent dans le top 10.

Il était le grandissime favori de cette édition. Et après 2006, 2014, 2015 et 2016, Alejandro Valverde a ajouté une cinquième victoire à sa collection de titres sur la Flèche Wallonne ce mercredi. L’Espagnol, de l’équipe Movistar, a accéléré à la fin de la course pour gravir le mur de Huy et prendre la pole position.

Chez les supporters français, un espoir s’est dessiné au moment où le jeune David Gaudu, 20 ans, a tenté une accélération à 350 mètres de l’arrivée, au sommet du mur de Huy. Mais le coureur FDJ est parti trop tôt et s’est fait dépasser. Le Breton termine à la 9e place. Deux autres Français se classent dans le top 10 : Warren Barguil (6e) et Rudy Molart (8e).

