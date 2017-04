Sport

CYCLISME Quelle étrange histoire, quand même...

L'équipe CCC a finalement retrouvé ses vélos - ERIC FEFERBERG / AFP

W.P.

L’équipe polonaise CCC (continental-pro) pourra bien courrir sur l’Amstel Gold Race dimanche avec ses propres vélos. Un jour après avoir annoncé s’être fait voler 18 vélos ainsi que toutes ses roues de rechange, la formation a annoncé samedi les avoir retrouvés. Dans une voiture abandonnée. Oui, 18 vélos dans une voiture.

Bad news from the Netherlands. On the night between Thursday and Friday, all of our bikes and spare wheels were stolen from our truck. — CCC SprandiPolkowice (@CCCProTeam) April 14, 2017

On vous refait l’histoire. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la CCC laisse son camion (équipé d’une alarme) plein de vélos dans le parking sécurisé de leur hôtel à Valkenbutg. Normal. Les coureurs ne dorment pas avec leur vélo. Le lendemain matin, pouf, plus de vélos. Etrange, d’autant plus que, comme le précise la formation polonaise, l’accès était partiellement bloqué par la voiture d’une autre équipe.

18 vélos retrouvés dans une voiture abandonnée

Mais bon, on s’en fout un peu puisque les 18 vélos ont été retrouvés samedi dans une voiture abandonnée, se réjouit la CCC.

Easter miracle! The stolen bikes were found in an abandoned car! Thank you for your help in spreading the news. We beat the burglars! pic.twitter.com/OtNpYIwtFA — CCC SprandiPolkowice (@CCCProTeam) April 15, 2017

« Miracle de Pâques ! Les vélos volés ont été trouvés dans une voiture abandonnée. Nous avons battu les cambrioleurs », a tweeté le compte de l’équipe, qui avait déjà pris soin de faire acheminer des vélos de rechange pour s'assurer de disputer la course dimanche. Tout est bien qui finit bien. Mais cette histoire est quand même sacrément bizarre.

