«Va maigrir, gros porc»... La réponse cinglante de Joshua à une énième provocation de Fury

Alors que le monde de la boxe attend le « big fight » entre Anthony Joshua et Deontay Wilder, que ce dernier aimerait voir se réaliser au début de l’année prochaine, le premier cité s’est illustré sur Twitter en se payant le fort bavard Tyson Fury.

L’ancien champion des poids lourds l’a un peu cherché en adressant une nouvelle pique à son compatriote en milieu de semaine. « Si Deontay Wilder se bat contre Anthony Joshua, Wilder le mettra KO ! Bats-toi contre moi, je te briserai », a écrit Fury.

Great chatting with @BronzeBomber @ThaBoxingVoice if @BronzeBomber fights @anthonyfjoshua wilder ko,s him! fight me first AJ I'll break u in