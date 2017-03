W.P., avec AFP

Tyson Fury aurait-il repris goût à la vie et chassé ses démons ? A en croire ses derniers tweets, sa motivation semble retrouvée. Il n’en fallait pas plus pour que le boxeur anglais annonce son retour sur les rings.

"Breaking news"

Return of the MAC,

may 13th, working on an opponent more news to follow, @frankwarren_tv @btsport @boxnationtv