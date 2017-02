Sport

CHAMPIONNATS DU MONDE Allez Martin, va nous chercher une nouvelle médaille d'or...

Martin Fourcade ne jouera rien d'autre que la gagne - FRANCK FIFE / AFP

W.P.

Cette page est actualisée en temps réel : cliquez ici pour mettre à jour.

BIATHLON

Championnats du Monde

Mass-start

15 km

14h45: C'EST PARTI POUR CETTE MASS-START!

14h40: Cette année, Fourcade a une revanche à prendre sur la Norvège.

14h30: Salut à tous! Enfin re-salut pour ceux qui étaient présents sur le live de la mass-start dames. On repart pour un dernier tour (sans pénalités) avec la course messieurs, dernière épreuve de ces mondiaux 2017 de biathlon.

Comme pour la mass-start féminine, on n'oublie pas de vous donner les dossards de nos Français, ça peut toujours aider pendant la course...

Dossards des 🇫🇷 pour la mass start de 14h45 :

2 @martinfkde

14 J-G.Béatrix

24 @quentinfillon

Allez les Mecs ! 👊🏻 #biathlon pic.twitter.com/pBFrPnRuBP — Biathlon Fan France (@BiathlonFanFr_) February 19, 2017

C'est la der des der. Enfin seulement pour cette année. Les mondiaux de biathlon prendront fin après la future médaille d'or de Martin Fourcade sur la mass-start (on croise les doigts). Le meilleur biathlète de l'univers (juste derrière papy-Bjoerndalen) sera la principale chance de médaille pour la France sur ces derniers tours de pistes et tentera de doubler la mise, lui qui avait remporté la poursuite de 12,5 km dimanche dernier. Attention quand même aux Allemands, aux Norvégiens et à Shipulin.

>> Rendez-vous à 14h35 pour le coup d'envoi de ce live...

Mots-clés :