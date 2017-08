VIDEO. Vautrage dès le départ, blessure et surpoids, on tient le pire 100m de l'année

Le 100m des Jeux d'été de la Fédération internationale du sport universitaire a été un grand moment, le 23 août 2017 à Taipei. — Twitter / @Eurosport_UK

Si vous avez un peu de mal à garder les yeux ouverts en ce début d’après-midi au bureau, cette vidéo est faite pour vous. Il s’agit du 100m des Jeux d’été de la Fédération internationale du Sport universitaire, qui se déroulent actuellement à Taipei, et si ça n’a l’air de rien là comme ça, sachez que ça aurait été dommage de rater ça.

On résume : ça commence couloir 6, avec un athlète qui sort mal des starting-blocks et qui se vautre sur la piste dès les premiers mètres de course. Moche. Couloir 2, ensuite, un concurrent doit s’arrêter en pleine accélération, victime d’une blessure. Là c’est pas de chance. C’est alors que notre regard se porte vers le couloir 8… avec un sprinteur très (très) loin derrière les autres. En regardant la course une seconde fois, on s’aperçoit qu’il n’a peut-être pas été aussi rigoureux que ses petits camarades dans sa préparation.