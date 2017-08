VIDEO. Mondiaux d'athlétisme: Le claquage en plein vol! Usaïn Bolt se blesse pour sa dernière course

Capture d'écran de la blessure de Bolt — Capture d'écran

Voilà, Usain Bolt c'est fini. Le meilleur sprinteur de tous les temps a quitté la piste sur une image terrible. Alors qu'il venait de prendre le bâton en dernière position du relais jamaïcain (bien en retard sur les Anglais et les Américains) dans le 4x100 mètres, Bolt a coupé net sa course quelques mètres plus tard, victime d'un claquage derrière la cuisse.

NAAAAN !!!! BOLT SE BLESSE POUR LA DERNIERE COURSE DE SA CARRIERE !!! C'EST TERRIBLE !!! Les Britanniques sont champions ! pic.twitter.com/xSkL8vu3Hn — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) August 12, 2017

Incapable de se relever, le plus grand sprinteur de tous les temps n'a donc pas fini la dernière course de sa carrière en or. Il ne l'a même pas finie, d'ailleurs, la tête dans la piste de Londres, qui l'avait consacré cinq ans plus tôt lors des Jeux olympiques.

Terrible image pour un si grand champion #Bolt pic.twitter.com/WkTf5oss7c — Vincent Duchesne (@VinceSport24) August 12, 2017

