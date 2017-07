Hyperandrogénie: Semenya forcée à prendre un traitement hormonal pour courir aux JO ?

L’hyperandrogénie de Caster Semenya refait couler de l’encre dans le monde de l’athlétisme. Le quotidien anglais The Guardian révèle ainsi ce mardi que la double-championne olympique pourrait être privée de Jeux olympiques si elle ne prenait pas de traitement hormonal visant à réduire son taux (naturel) de testostérone.

