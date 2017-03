Sport

ATHLETISME Le Français a enchaîné les grandes performances lors du championnat d'Europe en salle...

Kevin Mayer sur le podium des championnats d'Europe en salle, pendant lesquels il a battu le record d'Europe de l'heptathlon, le 5 mars 2017. - Marko Drobnjakovic/AP/SIPA

N.C. avec AFP

«Je chiale à chaque fois qu'il y a La Marseillaise. C'est pratiquement plus beau que les Jeux. Gagner et avoir l'hymne national, c'est juste quelque chose de trois fois plus énorme». Kevin Mayer a vécu une grande émotion, dimanche soir, à Belgrade. Le Français est devenu champion d'Europe en salle de l'heptathlon, en améliorant au passage le record d'Europe (6479 points). Vice-champion olympique du décathlon à Rio l'été dernier, Mayer a amélioré la marque du légendaire Tchèque Roman Sebrle (6438 points) et réussi le 2e total de tous les temps pour remporter à 25 ans le premier grand titre de sa carrière.

N.1 mondial virtuel depuis la retraite du double champion olympique américain du décathlon Ashton Eaton et chef de file des Bleus en tant qu'unique médaillé des Jeux de Rio présent à Belgrade, Mayer a accumulé les performances de choix durant deux jours. Il a battu son record personnel sur le 60 m haies (7''88) et à la perche (5,40 m), et égalé ceux du 60 m (6''95), de la longueur (7,54 m) et de la hauteur (2,10 m).

«Durant cette Marseillaise, tout est ressorti, tous les efforts quotidiens, dit-il. Ce que j'ai fait ce week-end, c'est la partie où je brille mais tous les jours, je ne compte pas les heures. Ce qui est énorme c'est que je sens que je progresse et que je peux battre des records sans être techniquement parfait. C'est juste jouissif.»

