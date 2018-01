Angel Di Maria titulaire face au Real Madrid? «Si le match était demain, il aurait une possibilité», selon Emery

En ce moment, les prestations de Di Maria, c'est coeur avec les doigts. — Franck Fife / AFP

C’est l’histoire de la carotte et du bâton. L’année dernière, l’arrivée de Julian Draxler avait poussé Angel Di Maria à sortir de sa torpeur pour reprendre le droit chemin. Cette saison, la perspective du huitième de finale de Ligue des champions face au Real Madrid fait battre le cœur d’El Fideo. Après une première partie de saison assez fantômatique, El Fideo a retrouvé le sourire depuis quelques semaines. Des jambes, de l’envie, des passes décisives et des buts… Ah, il paraît loin le temps où l'ex-joueur de Manchester United boudait sur le banc des remplaçants.

En 2018, Angel Di Maria c’est six buts et sept passes décisives en sept matchs. Des stats qui pourraient installer un doute dans l'esprit d'Unai Emery, avant l’affiche face au Real ? « Si demain, c’est le match à Madrid, il a beaucoup de possibilités de jouer, a répondu l’ancien coach de Valence. On va continuer le travail. Tous les joueurs sont prêts. Il y aura les joueurs qui seront dans les onze et les remplaçants qui seront aussi très importants. »

Conférence de Presse Stade Rennais - Paris Saint-Germain https://t.co/tyCm5Qsnjy — PSG Officiel (@PSG_inside) January 29, 2018

Unai Emery est également revenu sur les bonnes prestations du moment de l’ailier droit. « J’ai beaucoup parlé avec lui, pour qu’il retrouve la confiance, a expliqué le Basque en conférence de presse avant le match face à Rennes. En ce moment, il est en confiance, il est compétitif, il veut jouer tous les matchs. je suis spécialement content pour lui. Il a démontré une grande implication à Paris. Quand il ne jouait pas, il démontrait, avec son visage, qu’il était énervé. »