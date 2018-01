Mercato: Adil Rami a refusé «le double de salaire» en Turquie pour signer à l'OM

Adil Rami en conf' de presse. — A.-C. Poujoulat / AFP

C’est une réflexion qu’on a tous partagée un jour à l’autre à la rédaction sport de 20 minutes. Adil Rami est un sacré bon client, le genre de gars qui nous réconcilie avec le métier. Dernier exemple en date, l'interview accordée par le défenseur international à La Provence, dans laquelle il revient sur les circonstances de son transfert. On apprend d’abord qu’il était en route pour le Besiktas.

« Ma sœur, qui s’occupe de mes affaires, était à Istanbul et moi à Saint-Tropez. Je lui dis : "On va aller à Besiktas, parce que j’ai parlé avec Garcia, mais je n’ai pas de nouvelles du président". J’ai donc dit à ma sœur d’accepter Besiktas, dont j’étais le choix n°1 devant Pepe ».

Puis au moment où sa sœur déroche son téléphone pour confirmer son arrivée aux dirigeants turcs, c'est le président marseillais qui lui fait l'offre qu'il attendait tant.​ « J’ai vite raccroché et appelé ma sœur qui était avec des mecs de Besiktas. Je lui ai dit : "Oublie l’argent qu’il y a en plus en Turquie, je vais à Marseille !". La pauvre… ». Et ce n’est pas fini. Le club de Trabzonspor a ensuite appelé pour lui proposer « le double » du salaire de l’OM. Mais Adil Rami avait fait son choix : « Je voulais kiffer dans un club comme l’OM. Je savais que j’en avais encore sous la semelle ». Le bougre a eu raison : Plus qu’au niveau dans une équipe qui joue le podium en championnat, Adil Rami peut encore jouer la Coupe du monde. S’il était allé en Turquie, on n’en parlerait même plus.