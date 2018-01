L’entraîneur de Manchester United José Mourinho a loué « l’apport formidable » de sa nouvelle recrue, Alexis Sanchez, après le premier match du Chilien sous ses nouvelles couleurs, vendredi à Yeovil, pensionnaire de D4, en Coupe d’Angleterre (4-0). L'ancien attaquant d’Arsenal, transféré lundi à ManU, n’a pas marqué, mais il a aidé les Red Devils à se qualifier pour les huitièmes de finales, en touchant beaucoup de ballons.

« L’apport d’Alexis Sanchez est formidable. Tout le monde est heureux de son arrivée », a affirmé Mourinho. « Nous bénéficions d’un fabuleux groupe d’attaquants et (Sanchez) apporte sa maturité et son expérience », a ajouté le technicien portugais.

On peut tout de même s’inquiéter pour le rôle dévolu à Anthony Martial, qui semblait avoir gagné sa place sur l’aile gauche au détriment de Marcus Rashford grâce à une efficacité nouvelle (3 buts sur les 3 derniers matchs de championnat). Il faut souhaiter pour le Français que Sanchez ne passe pas son temps à squatter le côté gauche et puisse jouer derrière l’attaquant. Tout le monde sera content, Deschamps le premier.

The Team away to Spurs will definitely be 3 at the back for Mourinho

3-4-3

De Gea

Rojo, Jones, Smalling,

Valencia, Matic, Pogba, Young

Sánchez, Lukaku, Martial