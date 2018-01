Ligue des nations: Löw absolument ravi de «ne pas avoir eu de chance au tirage» (comme DD)

FOOTBALL La France et l'Allemagne se retrouvent dans le même groupe pour cette nouvelle compétition, en compagnie des Pays-Bas...

Joachim Löw et Didier Deschamps lors du tirage au sort de la Coupe du monde, le 1er décembre 2017 à Moscou. — Mladen ANTONOV / AFP

La France, l’Allemagne, les Pays-Bas… en voilà un joli groupe pour la première édition de la Ligue des nations, dont le tirage au sort a eu lieu mercredi. S’il y en a un qui est content, c’est Joachim Löw. « Je suis plus qu’heureux ! », a dit le sélectionneur allemand, absolument ravi. Enfin, nous n’avons pas eu de chance au tirage, Dieu merci ! »

Le ton est ironique mais le fond de sa pensée sincère. Quitte à jouer cette nouvelle compétition, Löw préfère affronter des rivaux dans des matchs à haute intensité. « Les Pays-Bas et la France sont des voisins avec une grosse culture de football et une longue histoire. C’est super-intéressant. Ce sont des matchs intéressants pour nous et pour le public ».

L’Allemagne vient de finir ses qualifications au Mondial dans un groupe très facile, où elle a remporté dix matches sur dix, avec 43 buts marqués pour 4 encaissés. Diplomatiquement mais clairement, Löw avait souvent déploré le manque d’intensité de ces rencontres. « Moins d’amicaux et plus de matchs de compétition, je trouve ça bien, a ajouté le sélectionneur champion du monde en titre. L’intérêt pour les matchs amicaux a beaucoup baissé ces dernières années, les gens veulent qu’il y ait un enjeu. »

Didier Deschamps est sur la même longueur d’onde. « C’est un groupe relevé, c’est le principe de cette Ligue. Jouer des matchs de prestige avec un intérêt sportif, qui offre la possibilité au premier de chaque groupe de faire ce tournoi final, c’est une bonne chose pour tout le monde, a réagi DD au micro de la Chaîne L'Equipe. L’adrénaline et l’excitation et la concentration seront plus naturelles. »