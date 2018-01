Mercato PSG: Fin du suspense, Lassana Diarra a signé à Paris

Lassana Diarra renforce le PSG — PSG

On ne peut pas vraiment parler de surprise ni de coup du siècle : Lassana Diarra​ est un joueur du Paris Saint-Germain, où il a signé un contrat d’un an et demi jusqu’à fin juin 2019. Un moindre mal pour les Parisiens, contraints de se renforcer à ce poste en vue du calendrier stakhanoviste qui les attend et bridés économiquement par les exigences du fair-play financier.

« Je suis extrêmement heureux de pouvoir enfin rejoindre le club de ma ville natale. […] A moi de tout faire, désormais, pour apporter toute mon expérience, toute mon envie de jouer au plus haut niveau et de prouver à mon club qu’il a eu raison de placer sa confiance en moi », a déclaré Diarra dans un communiqué du PSG.