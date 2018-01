Coupe de France: Les drôles de requêtes marseillaises à Epinal

"Je voudrais un grand attaquant, s'il vous plaît !" — Kerstin Joensson/AP/SIPA

Ce soir, l’OM se déplace à Epinal en 16es de finale de la Coupe de France et le moins que l’on puisse dire, c’est que le club olympien veut aborder cette rencontre dans les meilleures conditions possibles. Selon La Provence, le staff marseillais aurait transmis quelques exigences au club vosgien. L'OM aurait demandé, entre autres, deux paperboards, 150 kg de glace (ça fait beaucoup pour les genoux de Rolando), et trois vestiaires (un pour l’équipe, un pour le staff et un pour le matériel) !

Après le match, les Olympiens vont déguster quelques pizzas avant de regagner Marseille par avion dans la nuit. « Trois prestataires étaient sur les rangs » pour fournir les spécialités italiennes, précise le quotidien provençal.