Open d'Australie: Les surprises continuent, Novak Djokovic se fait sortir par Chung Hyeon

C'est la journée des grosses surprises ce lundi à l'Open d'Australie. Peu après la qualification de l'Américain Tennys Sandgren (97e mondial, qui n'avait encore jamais gagné un match en Grand Chelem avant ce tournoi) pour les quarts de finale aux dépens de Dominic Thiem (6-2, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3), le Sud-Coréen Chung Hyeon (58e) a écarté Novak Djokovic en trois petites manches, 7-6, 7-5, 7-6.

Hyeon #Chung becomes the first Korean player in history - man or woman - to reach the QF at a Grand Slam.#AusOpen pic.twitter.com/R67I9fLEmn