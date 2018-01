FCN-Bordeaux: «C'est presque gênant de gagner une fois que le staff n'est plus là...», avoue Costil

FOOTBALL Au plus mal en Ligue 1 et après le limogeage de leur coach Jocelyn Gourvennec, jeudi dernier, les Girondins sont allés s’imposer (0-1) à Nantes ce samedi…

Le gardien de but bordelais Benoît Costil. — JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP

Le fameux choc psychologique du changement d’entraîneur aurait-il opéré ? Les Girondins de Bordeaux, qui ont vu leur entraîneur Jocelyn Gourvennec limogé jeudi dernier, sont allés gagner (0-1) à Nantes, ce samedi. Un but de De Préville (22e) a suffi au bonheur des hommes d’Eric Bedouet (coach intérimaire), et à faire perdre les pédales à des Nantais qui n’avaient pas la mine d’un 5e de Ligue 1.

Mais ne demandez surtout pas au capitaine Benoît Costil - qui n’a pas voulu commenter l’arrivée du nouvel entraîneur Gustavo Poyet - si le limogeage de Jocelyn Gourvennec a été un déclic. « Mais vous rigolez ou quoi ? s’agace-t-il lorsqu’un confrère lui pose cette question. On est très respectueux du coach. On a beaucoup d’estime pour lui, pour ses grandes compétences. Humainement, c’est quelqu’un de très bien. On a une grosse pensée pour Jocelyn et ses adjoints [Eric Blahic et Kevin Plantet] ce soir. Parfois, c’est presque gênant de gagner une fois qu’ils ne sont plus là… »

En attendant, après ce succès dans le derby de l’Atlantique, le capitaine était plus que soulagé. « Cette victoire fait du bien. Il fallait réagir après une défaite [0-2] contre Caen mercredi avec un scénario difficile. Aujourd’hui, il fallait faire le job car il y avait l’avenir du club qui était en jeu… Il ne faut pas oublier qu’il y a derrière ce club : des salariés, des joueurs, des supporters… On ne peut jouer avec ça. »

Gagner chez le 5e de Ligue 1 signifie-t-il que Bordeaux a retrouvé du caractère ? Là encore, Costil appelle à la mesure et a encore une pensée pour Gourvennec. « Il faut arrêter de croire que parce qu’il y a eu un changement de coach, on s’est découvert du caractère. A Troyes [succès 0-1], on en avait eu aussi. » Et ce soir-là, Gourvennec était sur le banc.

