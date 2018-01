Open d'Australie: Tsonga battu sur les points importants...Kyrgios rejoint Dimitrov en 8e de finale...

11h12: Nadal continue sa promenade digestive du dimanche. Encore un gars plié en trois manches et deux heures de jeu. L'Espagnol va repartir à l'entraînement direct histoire de transpirer un peu.

For the 11th time in his career, [1] @RafaelNadal is through to the 4R of the #AusOpen! pic.twitter.com/KNyXbSqs2V