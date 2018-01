Girondins de Bordeaux: Jocelyn Gourvennec, d’homme providentiel à bouc émissaire d’un club malade

Jocelyn Gourvennec n'est plus l'entraîneur des Girondins de Bordeaux. — Charly Trabilleau

Les Girondins de Bordeaux ont décidé de se séparer de Jocelyn Gourvennec.

Après une bonne première saison sur le banc bordelais, il n’aura pas survécu à la terrible crise sportive que traverse son équipe depuis septembre.

Malgré son départ, le chantier reste immense aux Girondins de Bordeaux.

Nicolas De Tavernost a sifflé la fin de la récréation, ce jeudi matin, aux Girondins de Bordeaux. Après des semaines de cacophonie autour du cas de Jocelyn Gourvennec, le président du directoire de M6, actionnaire majoritaire du club, a décidé de se séparer de son entraîneur après une nouvelle défaite contre Caen (0-2). Celle de trop.

Il avait pourtant le profil idéal pour Bordeaux

Si cette séparation était dans l’air depuis un moment, l’échec de Jocelyn Gourvennec aux Girondins de Bordeaux, lui, n’était pas du tout prévu. Quand il débarque en mai 2016, l’ancien entraîneur de Guingamp a semble-t-il le profil parfait pour relancer le club : jeune, dynamique, calme, disponible, souriant et surtout compétent. D’ailleurs, malgré la situation actuelle, certains « regrettent déjà son départ même si on connaît la règle du jeu dans le milieu », commente l’ancien défenseur bordelais François Grenet.

Jocelyn Gourvennec et Jean-Louis Triaud en 2016. - MEHDI FEDOUACH / AFP

Pour sa première saison sur le banc bordelais, Jocelyn Gourvennec s’en sort, en effet, avec un bilan plus qu’honorable : une 6e place en Ligue 1, une qualification pour Ligue Europa, une demi-finale de Coupe de la Ligue et un quart de Coupe de France. Au point que ses dirigeants lui propose une prolongation de contrat jusqu’en 2020. On imagine déjà les Girondins luttant avec Lyon, Marseille ou encore Monaco cette saison.

Nicolas De Préville : "J'ai choisi le projet qui me correspond le plus dans un club sain. J'espère passer un nouveau cap" #Girondins #FCGB pic.twitter.com/1Ss8ZdvAxu — Clement.C (@clementcarpet) September 1, 2017

Jocelyn Gourvennec fait alors l’unanimité au Haillan. Le club le suit dans tous ses choix de recrutement notamment sur le dossier De Préville (10 millions d’euros). Et en plus, les résultats suivent puisque ses joueurs réalisent un très bon début de saison. Jusqu’au jour…

Le bouclier a fini par craquer

Ce jour où tout déraille. Patatras. C’était le 30 septembre dernier, les Girondins encaissent un cinglant 6 à 2 contre le PSG au Parc des Princes. Jocelyn Gourvennec et son groupe ne s’en sont jamais réellement remis. Depuis, c’est une chute sans fin. « Vous savez dans le sport de haut niveau, il suffit d’un grain de sable dans la machine pour tout casser. Et souvent, on ne sait pas pourquoi ? », rappelle François Grenet. Résultat : 12 défaites lors des 16 derniers matchs.

Mais pendant de longues semaines, personne n’a voulu croire à un possible échec du Breton. Ses dirigeants l’ont soutenu coûte que coûte contre vents et marées. Malgré, les défaites en championnat, les éliminations humiliantes en Coupe et des supporters très virulents envers leur entraîneur. Confirmé à son poste à la trêve, Jocelyn Gourvennec avait même encore les mains libres pour faire son mercato. Le projet construit autour de lui ne pouvait pas s’arrêter au bout de seulement 18 mois.

Gourvennec présente un moins bon bilan chiffré que Blanc, Sagnol et Gillot, mais part en laissant certainement un meilleur souvenir. Entraîneur sympa, intéressant et compétent (infog L'Equipe) #Girondins pic.twitter.com/8Rf6mjZ0dJ — Vincent Romain (@VinceRomain) January 18, 2018

Gourvennec viré de Bordeaux. Décision devenue sans doute inévitable mais regrettable quant au timing et de ce qu’elle dit du projet et de l’organisation du club... — Geoffroy Garétier (@ggaretier) January 18, 2018

Un club malade en chute libre

Pourtant, l’histoire est bien finie. Mais derrière ce choix, il y a surtout un club qui va mal. Très mal. Comme le soulèvent plusieurs anciens de la maison bordelaise (Dugarry, Sagnol, Micoud ou Planus) depuis quelque temps, le problème est beaucoup plus profond. L’actionnaire souvent épargné est en première ligne. Comme l’explique un proche du club, « il manque des hommes forts dans ce club. Jean-Louis Triaud [ex-président] était l’arbre qui cachait la forêt. Mais, là ça devient très dangereux. »

Gourvennec s’en va. Soit. Il n’en reste pas moins qu’il faut s’atteler à réellement (re)structurer tellement ce club. Sinon le prochain entraîneur ne sera lui aussi qu’un feu de paille #Girondins — Thibaud FCGB (@Thibaud_GdB) January 18, 2018

Gourvennec rebondira... mais maintenant qu'il n'est plus l'entraineur des Girondins, les problèmes Bordelais ne sont pas réglés du tout, ce ne sont juste plus ceux de JG... — Manu (@ManuLonjon) January 18, 2018

Les Girondins de Bordeaux essorent les entraîneurs les uns après les autres (6 depuis le titre de champion en 2009). C’est dire, s’il y a « quelque chose qui ne tourne pas rond dans le club. On passe d’ailleurs son temps à mettre la poussière sous le tapis », résume François Grenet. Le problème, c’est qu’il n’y a plus de place sous celui-ci et ça commence à se voir sérieusement.

