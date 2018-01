La vengeance dans la peau: Exploit! Julien Benneteau déboîte David Goffin à Melbourne

TENNIS Julien Benneteau avait bel et bien le niveau pour la finale de Coupe Davis...

Julien Benneteau — Ella Ling/BPI/Shutterst/SIPA

On ne refera pas l’histoire. MAIS SI. Refaisons-la. Julien Benneteau aurait pu jouer la finale de la Coupe Davis. D’ailleurs, il aurait même pu la jouer en simple. On aurait gagné 3-0 contre la Belgique. Car pour la deuxième fois consécutive, la Bennet' s’est offert David Goffin en toute sérénité, à 36 balais et au deuxième tour d’un tournoi du Grand Chelem, s’il vous plaît. Le Français s’est imposé en quatre manches 1-6, 7-6 (7/5), 6-1, 7-6 (7/4) face au finaliste du dernier Masters.

ENORME PERF' de Julien #Benneteau !! Le Bressan tombe le 7ème mondial David #Goffin 1-6 7-6 6-1 7-6 pour rejoindre Fognini au 3ème tour ! #AusOpen pic.twitter.com/Kt3MKvrEmw — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) January 18, 2018

Cette victoire, la première contre un Top 10 en Grand Chelem, intervient au lendemain du poignant récit du calvaire vécu par le joueur français suite à sa non-sélection pour disputer la finale de la Coupe Davis​ contre la Belgique de Goffin, il y a deux mois. On ne sait pas si ça suffira à l’apaiser, mais quelque part, c’était sa finale à lui, jeudi.