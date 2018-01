Mbappé, les Bleus de Coupe Davis, les Patriots, Mo Farah... Les Laureus Awards vont récompenser le sport mondial

Mbappé, l'équipe de France de Coupe Davis et les New England Patriots de Tom Brady font partie des nommés aux Laureus World Sport Awards 2018. — Montage 20 Minutes / SIPA

La cérémonie, méconnue, sacre les plus grands sportifs de l'année.

L'équipe de France de Coupe Davis et Mbappé font partie des prétendants.

Ce sont 2000 journalistes qui décernent les prix.

La cérémonie n’est pas très connue du grand public en France, et pourtant, elle existe depuis 18 ans maintenant et rassemble des champions qui comptent parmi les plus grands de l’histoire. Le 27 février se tiendront à Monaco les Laureus World Sport Awards, des récompenses accordées par la Fondation Laureus, qui se définit comme « un mouvement mondial qui célèbre la capacité du sport à réunir les gens autour d’actions positives ».

Le premier parrain de ce mouvement était Nelson Mandela, et son credo - « Le sport a le pouvoir de changer le monde » - est devenu celui de Laureus. Il est soutenu par une soixantaine d'«académiciens de légende», parmi lesquels Cathy Freeman, Tony Hawk, Monica Seles, Lennox Lewis, Sean Fritzpatrick, Miguel Indurain, Ruud Gullit, Nadia Comaneci, Mark Spitz ou Brian O’Driscoll.

Fin février, comme chaque année, des athlètes vont être récompensés dans huit catégories. Voilà les principaux nommés, choisis par un collège de 2.000 journalistes du monde entier (dont quatre Français) :

Sportif de l’année : Mo Farah, Lewis Hamilton, Cristiano Ronaldo, Roger Federer, Rafael Nadal, Chris Froome

Sportive de l’année : Allyson Felix, Caster Semenya, Garbine Muguruza, Katie Ledecky, Mikaela Shiffrin, Serena Williams

Équipe de l’année : L’équipe de France de Coupe Davis, les Golden State Warriors, Mercedes F1, la Nouvelle-Zélande en Coupe de l’América, Les New England Patriots, le Real Madrid

Révélation de l’année : Anthony Joshua, Sergio Garcia, Giannis Antetokounmpo, Kylian Mbappé, Jelena Ostapenko, Caeleb Dressel

Retour de l’année : FC Barcelone, Roger Federer, Valentino Rossi, Justin Gatlin, Sally Pearson, Chapecoense

Parmi les autres catégories, on peut trouver aussi l’athlète avec handicap, l’athlète des sports d’action et le meilleur moment sportif de l’année.

La liste complète des nommés pour 2018. - Laureus Awards

Deux Français y figurent: Armel Le Cléac'h, qui a fini premier du Vendée Globe dans le temps record de 74 jours, et un jeune fan de Ferrari nommé Thomas Danel, qui a passé un moment privilégié avec son idole Kimi Räikkönen lors du Grand Prix d'Espagne.

Le choix final des gagnants reviendra aux membres de l’Académie.