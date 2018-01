FC Nantes: «J'ai dit à l'arbitre [Chapron]: "Qu'est-ce que tu as fait là?"», raconte Diego Carlos

Diego Carlos, lors de son expulsion, dimanche soir. — LOIC VENANCE / AFP

Il ne s’était encore jamais exprimé alors qu’il avait été sollicité par des médias du monde entier. Il l’a donc fait ce mardi matin dans une vidéo postée sur le site du FCN et réalisée par le service communication du club.

Dimanche soir, lors de Nantes-PSG (0-1), le défenseur central Diego Carlosavait été au cœur d’une grosse polémique. Sur un repli défensif, le Brésilien avait bien involontairement fait tomber l’arbitre de la rencontre, Tony Chapron. Lequel, après lui avoir mis un coup de pied, lui avait adressé un deuxième carton jaune et l’avait donc expulsé.

>> A lire aussi : «J'ai eu un mauvais réflexe», Tony Chapron s'excuse pour son geste sur Diego Carlos

Ce mardi, il est d’abord revenu sur la chute de Tony Chapron. « Je n’ai pas compris [ce qu’il s’est passé dimanche]. L’arbitre a changé de direction et a coupé devant moi. Il est alors tombé par terre. » Puis, il a évoqué le coup de pied à son encontre de Tony Chapron. « Je l’ai regardé quand il m’a donné un coup à la jambe et je lui ai dit : " Qu’est ce que tu as fait ?" Là, il vient vers moi et me donne un carton jaune puis un rouge. Je le pousse un peu et je lui demande pourquoi il a fait ça. Tout le monde arrive autour de nous. Je veux juste savoir ce qu’il vient de faire. Mais personne ne comprend. J’ai quitté la pelouse et je suis resté tranquille. »

Le Brésilien, qui parle d’une situation de match « historique », est évidemment satisfait d’avoir été blanchi par la commission de discipline de la LFP lundi et « content » de pouvoir postuler à une place de titulaire pour le déplacement à Toulouse, mercredi soir. Il ne souhaite en revanche pas s’exprimer sur la sanction qui pourrait tomber pour Tony Chapron.

>> A lire aussi : Diego Carlos «blanchi» par la commission de discipline de la LFP